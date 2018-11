POL-COE: Dülmen, Hausdülmen/ Wohnungslose nisten sich in Gartenhaus ein

Coesfeld (ots) - Am Dienstagnachmittag, 27.11.2018 teilte ein Dülmener Gartenhausbesitzer der Polizei gegen 15.20 Uhr mit, dass in seiner im Außenbereich von Hausdülmen gelegenen Gartenhütte offensichtlich illegal Personen niedergelassen hätten. Polizisten fanden das Vorhängeschloss aufgebrochen vor und in der von innen verriegelten Hütte persönliche Dinge und zwei eingerichtete Schlafplätze. Im Nahbereich konnten die Polizisten zwei wohnungslose Männer (32 und 47 Jahre) aufgreifen. Papiere des einen Mannes, aber auch Einbruchswerkzeug befanden sich in der Hütte. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Vernehmung konnten die beiden Wohnungslosen ihre persönliche habe aus der Gartenhütte abholen. Das Werkzeug stellten die Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ein.

