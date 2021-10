Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - Angriff mit Messer auf Mensawiese ++ 21-Jähriger am Hals verletzt ++ Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Angriff mit Messer

Am Montag, 11.10.21, gegen 10.35 Uhr, wurde ein 21 Jahre alter Mann in der Universitätsallee von einem zunächst unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen und am Hals verletzt. Der 21-jährige Tutor hatte sich mit einer Gruppe Studenten auf der sogenannten Mensawiese aufgehalten und dort Sport gemacht, als der Täter sich näherte und ihn mit einem Messer am Hals verletzte. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad und Zeugen alarmierten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte den verletzen 21-Jährigen in das Klinikum. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter ein.

Ein auf Streife befindlicher Kontaktbeamter bemerkte im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße einen Fahrradfahrer, auf den die Beschreibung zutraf und verfolgte ihn. Mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife konnte in Folge ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger aus dem Landkreis Lüneburg vorläufig festgenommen werden. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass er persönliche Verbindungen zur Universität oder den verletzten 21-Jährigen hat.

Der 21 Jahre alte Tutor erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen oberflächliche Schnitt- bzw. Stichverletzungen, jedoch hat das Fachkommissariat 1 des Zentralen Kriminaldienstes in Lüneburg Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht geklärt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Drogen stand.

