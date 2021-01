Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - 19-Jährige mit tödlichen Verletzungen in Pkw gefunden - Polizei richtet Moko ein - Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg - 19-Jährige mit tödlichen Verletzungen in Pkw gefunden - Polizei richtet Moko ein - Ermittlungen dauern an

Wie bereits berichtet, wurde der Leichnam einer 19 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Lüneburg am frühen Dienstagmorgen in einem Pkw in Lüneburg entdeckt. Der Pkw hatte auf einem Parkplatz im Altenbrückerdamm in Lüneburg gestanden. Die Eltern der 19-Jährigen hatten sich Sorgen gemacht, nachdem ihre Tochter nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen war. Der Vater hatte sich schließlich auf den Weg gemacht und den Pkw mit seiner Tochter darin entdeckt. Beim Zentralen Kriminaldienst Lüneburg wurde eine Mordkommission eingerichtet, welche die Ermittlungen unverzüglich aufgenommen hat. Bei der Spurensuche kamen auch Kräfte der Bereitschaftspolizei und ein Spürhund zum Einsatz. Im Zuge dieser Nachsuche konnte eine Stichwaffe aufgefunden werden. Am Dienstagvormittag wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus Lüneburg vorläufig festgenommen. Ein Beziehungstat wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an.

