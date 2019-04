Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "diebisch" - Laden- und Pfanddiebstahl - 45-Jähriger im Rahmen der Fahndung festgenommen ++ brennendes Papier in Altpapiercontainer am Kurpark - Zeugen verhindern Komplettbrand ++

Lüneburg (ots)

Presse - 29.04.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - "diebisch" - Laden- und Pfanddiebstahl - 45-Jähriger im Rahmen der Fahndung festgenommen

Einen 45 Jahre alten Lüneburger konnte die Polizei nach zwei Diebstählen in den Morgenstunden des 28.04.19 im Umfeld der Georg-Leppien-Straße vorläufig festnehmen. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Lüneburger hatte gegen 08:45 Uhr Pfandkisten von einem umzäunten Grundstück geklaut. Kurz zuvor war der Mann als Ladendieb in einer Tankstelle festgestellt worden. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Einbruch in Kleingärten

In zwei Parzellen der Gartenkolonie "Ilmenau" An der Roten Bleiche brachen Unbekannte in der Nacht zum 28.04.19 ein. Die Täter schlugen jeweils eine Fensterscheibe ein und stahlen mehrere PET-Flaschen. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw-Scheiben eingeschlagen

Die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins, Stöteroggestraße, abgestellten Pkw Nissan Micra schlugen Unbekannte in der Nacht zum 28.04.19 ein. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Die Scheibe eines Krähornsberg abgestellten Pkw Renault Kangoo schlugen Unbekannte ebenfalls in der Nacht zum 28.04.19 ein. Hier erbeuteten die Täter ein Navigationsgerät. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - brennendes Papier in Altpapiercontainer am Kurpark - Zeugen verhindern Komplettbrand

Noch vor der eigentlichen Entstehung eines Vollbrands bemerkten Zeugen in den späten Abendstunden des 28.04.19 in der Uelzener Straße entflammtes Papier in einem Altpapiercontainer am Kurpark. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Inhalt gegen 22:30 Uhr ab, so dass kein größerer Schaden entstand. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 28.04.19 in der Bockelmannstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 20 Verstöße.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Pkw VW Tiguan gestohlen

Einen in einer Parkbucht vor dem Haus abgestellten Pkw VW Tiguan stahlen Unbekannte in den Nachtstunden zum 29.04.19 in der Holdenstedter Straße. Die Polizei hat Fahndungsmaßnahmen nach dem weißen Pkw mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen UE-AJ 6366 eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - drei verletzte nach Zusammenstoß

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 28.04.19 auf der Kreisstraße 15 - Lüdersche Straße - Einmündung Langenbrügger Straße. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Superb hatte gegen 14:15 Uhr die Vorfahrt eines Pkw Skoda Fabia eines 17-Jährigen (Begleitetes Fahren) missachtet, so dass es zur Kollision kam. Der 17-Jährige, seine 62 Jahre alte Beifahrerin sowie eine 13-Jährige im Fabia erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 14.000 Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 28.04.19 auf der Bundesstraße 4 - Hoystorfer Berg. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt acht Verstöße. Die Tagesschnellste, eine 39-Jährige, wurde mit 140 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell