POL-LG: ++ Einbrecher fahren mit VW-Transporter weg und setzen diesen in Brand - hoher fünfstelliger Sachschaden ++ Geldbörsen gestohlen ++ Zeugen klären Unfallflucht ++ ... die Polizei kontrolliert

Einbrecher fahren mit VW-Transporter weg und setzen diesen in Brand - hoher fünfstelliger Sachschaden ++ Geldbörsen gestohlen ++ Zeugen klären Unfallflucht ++ ... die Polizei kontrolliert

Lüneburg (ots)

26.02.2019

Lüneburg

Lüneburg/ Scharnebeck - Geldbörsen gestohlen

Am 25.02.19, zwischen 09.15 und 09.30 Uhr, wurde einer 76-Jährige die Geldbörse entwendet. Die Seniorin befand sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Franz-Anker-Straße In Lüneburg beim Einkaufen und hatte ihre Handtasche, in der sich u.a. die Geldbörse befand, im Einkaufswagen abgelegt. Zwischen 11.00 und 12.15 Uhr, wurde auch einer 83-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Diese Seniorin kaufte im Tatzeitraum bei einem Lebensmitteldiscounter in der Wulf-Werum-Straße in Lüneburg ein. Gegen 16.00 Uhr wurde eine 60-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft am Marktplatz in Scharnebeck von einer unbekannten Person angerempelt. Höchstwahrscheinlich wurde bei dieser Gelegenheit der 60-Jährigen ihre Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Eine Beschreibung des "Remplers" liegt momentan nicht vor. Bei den Taten entstanden insgesamt Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in leerstehende Gebäude

Unbekannte Täter sind zwischen dem 21. und 25.02.19 in leerstehende Gebäude einer ehemaligen Kaserne in der Bleckeder Landstraße eingebrochen. Die Täter zerstörten jeweils ein Fenster, um in die Gebäude zu gelangen, wo sie dann u.a. Wasseruhren und Wärmezähler ausbauten und entwendeten. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf geschätzte 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen

Lüneburg - versuchter Einbruch in Jugendzentrum

Zwischen dem 22.02.19, 17.00 Uhr, und dem 25.03.19, 07.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Jugendzentrums in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße einzuschlagen. Weiterhin beschädigten die Täter den Fensterrahmen, so dass Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen

Amelinghausen - Zeugen klären Unfallflucht

Am 25.02.19, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein zunächst unbekannter Fahrer mit seinem Renault aus einer Parklücke im Grenzweg und touchierte dabei einen abgestellten Pkw Mazda. Bei dem Zusammenstoß entstanden Sachschäden von geschätzten 2.000 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich jedoch nicht um die Schadensregulierung und verließ den Unfallort. Zwei 19-Jährige informierten die Polizei über den Vorfall, so dass als Fahrer des Renault ein 66-Jähriger ermittelt werden konnte.

Adendorf - nach Unfall geflüchtet - wer hat etwas beobachtet?

Am 26.02.19, zwischen 10.05 und 10.15 Uhr, ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen VW Golf gestoßen, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Artlenburger Landstraße abgestellt war. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 3.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow, OT. Klennow/Blütlingen - Einbrecher fahren mit VW-Transporter weg und setzen diesen in Brand - hoher fünfstelliger Sachschaden

Einen hohen fünfstelligen Sachschaden verursachten Unbekannte in den späten Abendstunden des 25.02.19 nach einem Einbruch und einen Fahrzeugdiebstahl im Bereich Wustrow. Nach derzeitigen Ermittlungen waren Unbekannte in den späten Abendstunden des 25.02. in eine Werkstatt eines Inneneinrichters in Klennow eingebrochen. Dabei hatten die Täter diverse Werkzeuge aus einem Transporter in einen weiteren VW Crafter-Transporter umgeladen und waren mit diesem auf ein Freigelände in Blütlingen gefahren. Dort setzten die Täter den Crafter gegen 22:15 Uhr vermutlich mit den Werkzeugen in Brand, so dass dieser komplett ausbrannte. Zeugen konnten noch zwei Personen flüchten sehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Neu Darchau - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Mittagsstunden des 25.02.19 in der Ortschaft Neu Darchau. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt acht Verstöße, u.a. Gurt und Ladungssicherung.

Uelzen

Uelzen - "ohne zu schauen" - vom Pkw erfasst - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 77 Jahre alten Pedelec-Fahrerin in den Morgenstunden des 26.02.19 in der Ebstorfer Straße. Die Seniorin war gegen 09:50 Uhr ohne zu schauen vom Radweg auf die Fahrbahn gefahren, so dass sie vom Pkw eines 38-Jährigen erfasst wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Uelzen - Scheibe eingeschlagen - Ermittlungen gegen 27-Jährigen

Nach einer Sachbeschädigung an einer Scheibe einer Firma in der Sternstraße in den Nachmittagsstunden des 25.02.19 ermittelt die Polizei gegen einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 27 Jahre alten Uelzener. Der alkoholisierte Uelzener konnte nach der Tat gegen 16:30 Uhr im Rahmen der Fahndung im Nachbereich angetroffen werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Portemonnaie gestohlen

Die Geldbörse einer 51-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 25.02.19 in einem Bekleidungsgeschäft in der Gudestraße. Die Täter erbeuteten dabei gegen 16:15 Uhr unbemerkt u.a. Bargeld sowie EC-Karten. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Einen 39-Jährigen mit einem Leichtkraftrad stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 26.02.19 in der Ebstorfer Straße. Bei der Kontrolle gegen 05:00 Uhr konnte der Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Mittagsstunden des 25.02.19 in der Ortschaft Bodenteich. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt fünf Verstöße.

