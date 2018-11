POL-LG: ++ Einbruch scheitert: Alarm ausgelöst - Wohnhauseinbrecher ergreifen die Flucht - Fahndung ohne Erfolg ++ VW T4 California gestohlen ++ mit Baum kollidiert - schwer verletzt ++

Lüneburg (ots) - Presse - 27.11.2018 ++

Lüneburg

Vögelsen - Einbruch scheitert: Alarm ausgelöst - Wohnhauseinbrecher ergreifen die Flucht - Fahndung ohne Erfolg

In ein Einfamilienhaus im Margeritenweg brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 26.11.18 gegen 17:45 Uhr ein. Vermutlich zwei Täter hatten ein rückwärtiges Fenster aufgebrochen und in der Folge Alarm ausgelöst. Sie ergriffen die Flucht ohne Beute. Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, jedoch konnten die Beamten um Umfeld mehrere Kleintransporter mit Sperrmüllsammler kontrollieren. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - VW T4 California gestohlen

Einen VW-Bus T4 California stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 24. bis 26.11.18 Am Kreideberg. Die Polizei hat den Transporter mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-QE 969 zur Fahndung ausgeschrieben. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hohnstorf - Zigarettenautomaten "gesprengt"

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachten Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 26.11.18 gegen 04:00 Uhr an einem Zigarettenautomaten/Hauswand in der Dorfstraße in Hittbergen. Die Täter "sprengten" den Automaten und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-91239-0, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gartenschuppen

In einen Gartenschuppen in der Stöteroggestraße brachen Unbekannte im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 24. und 26.11.18 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Schloss und erbeuteten einen Rasenmäher sowie eine Solargartendusche. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Neetze - Einbruch in Fahrradgeschäft - zehn hochwertige E-Bikes/MTB erbeutet

In ein Fahrradgeschäft in der Lüneburger Landstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 25.11.18 ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und konnten insgesamt zehn Fahrräder, u.a. sieben hochwertige Haibike E-MTB und drei weitere MTB abtransportieren. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro (siehe auch Pressemitteilung v. 26.11.18). Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

++ Übersichtsaufnahme aus dem Fahrradgeschäft mit den entwendeten hochwertigen Fahrrädern unter www.polizeipresse.de ++

Bardowick - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei im Verlauf des 26.11.18 auf der Kreisstraße 30. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 26 Geschwindigkeitsverstöße.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - mit Baum kollidiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 69 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Octavia in den frühen Morgenstunden des 27.11.18 auf der Bundesstraße 248. Die Seniorin war gegen 04:30 Uhr nach rechts von der Straße abgekommen, streifte einen Baum und kollidierte frontal mit einem weiteren Baum. Sie wurde schwer verletzt ins Klinikum nach Dannenberg gebracht und gab an einem Wild ausgewichen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von gut 21.500 Euro.

Lüchow - unter Alkoholeinfluss unterwegs

Eine 52 Jahre alter Fahrerin eines Pkw Nissan unter Alkoholeinfluss stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 27.11.18 Am Kleinbahnhof. Bei der Kontrolle der Frau gegen 05:30 Uhr stellten die Beamten bei dieser einen Alkoholwert von 0,7 Promille fest. Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 26.11.18 auf der Bundesstraße 71 im Bereich Uelzen-Hansen. Dabei waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs. Einen 54 Jahre alten Skoda-Fahrer erwartet mit 92 km/h innerorts ein Fahrverbot.

