POL-STD: Serie von Autoaufbrüchen reißt nicht ab - wieder acht Fälle am Wochenende in Stade und zwei Fälle in Buxtehude, Einbrecher in Wohnhaus in Neukloster

Stade (ots)

1. Serie von Autoaufbrüchen reißt nicht ab - wieder acht Fälle am Wochenende in Stade und zwei Fälle in Buxtehude

Die Serie von Autoaufbrüchen in der Hansestadt Stade, die in der letzten Woche begonnen hatte (wir berichteten) reißt nicht ab. An diesem Wochenende wurden erneut insgesamt acht geparkte Fahrzeuge im Stadtgebiet aufgebrochen und daraus Handtaschen, Wertsachen, Geldbörsen, Mobiltelefone und dergl. entwendet. Die Tatorte lagen dabei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schiffertorstraße, Am Bullenhof, Schleusenweg und Parkstraße. Unbekannte hatten dazu jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und dann aus dem Autos die Wertgegenstände, die deutlich sichtbar abgelegt waren, erbeutet.

Auch in Buxtehude in der Dammhauser Straße und in der Straße "Am Klöterbusch" kam es in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag zu zwei ähnlich gelagerten Autoaufbrüchen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals die Autofahrerinnen und Autofahrer darauf hin, keine Wertgegenstände in den geparkten Fahrzeugen zu lassen.

Insgesamt wurde durch den oder die Täter ein Schaden in Höhe von mehreren tausende Euro angerichtet.

Zur Aufklärung der Serie ist die Polizei jetzt auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und fragt:

"Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten vom Wochenende oder in der der letzten Woche gemacht oder wer kann sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben?"

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215 oder das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

2. Einbrecher in Wohnhaus in Neukloster

Zwischen Donnerstag, 16:00 h und Freitag, 13:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Neukloster in der Straße "Klosterberg" auf bisher unbekannte Weise in ein dortiges Wohnhaus eingedrungen und haben das Schlafzimmer durchsucht.

Dabei konnten der oder die Täter dann Schmuck und Bargeld erbeuten und damit flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell