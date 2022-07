Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mehrere Trecker in Hammah angegangen - hoher Sachschaden nach Diebstahl von Bedienelementen

Stade (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in Hammah von bislang unbekannten Dieben an zwei Orten mehrere Trecker angegangen und daraus Bedienelemente entwendet.

Von Freitagabend 18 h bis Samstagmorgen um 08 h gelangten die Diebe auf das Gelände einer Maschinenvertriebsfirma in der Straße Am Brerehmen. Dort wurden an sechs Treckern aus dem Innenraum jeweils das Hauptterminal und die GPS-Antenne vom Dach abmontiert.

Im selben Zeitraum wurde in der Alten Dorfstraße ein weiterer Trecker auf einem landwirtschaftlichen Betrieb angegangen. Auch hier entwendeten die Diebe das Hauptterminal, einen Monitor für den Düngerstreuer und die GPS-Antenne.

Bei den Taten entstand ein Gesamtschaden von ca. 100.000 Euro. Die Diebe sind möglicherweise mit einem Transporter oder einem Kombi unterwegs gewesen. Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Himmelpforten unter der Telefonnummer 04144-606080 entgegen.

