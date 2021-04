Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Jugendliche spannen Seil über den Fahrradweg - Polizei sucht unbekannten gestürzten Fahrradfahrer, Unbekannte entwenden Aufsitzrasenmäher von Modellflugplatz

Stade (ots)

1. Jugendliche spannen Seil über den Fahrradweg - Polizei sucht unbekannten gestürzten Fahrradfahrer

Am Samstag, den 03.04. haben drei Jugendliche im Alter von 14 Jahren in Stade in der Straße "Am Schwarzen Berg" auf einem dortigen Fahrradweg zwischen zwei Brückengeländern einer Schwingebrücke in den dortigen Wiesen ein neonfarbenes Seil gespannt.

Ein bisher unbekannter älterer Radfahrer erkannte das Hindernis zu spät und kam zu Sturz. Dabei blieb er augenscheinlich unverletzt und setzte anschließend seine Fahrt fort.

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei informiert und die eingesetzten Beamten konnten die Drei dann so in der Nähe antreffen. Die drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Gegen sie wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Radfahrer und bittet diesen sowie evtl. weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Unbekannte entwenden Aufsitzrasenmäher von Modellflugplatz

Unbekannte Diebe sind in der Zeit zwischen Montagabend, 18:00 h und Dienstmorgen, 09:30 h auf das Gelände des Modellflugplatzes in Stade-Ottenbeck gelangt und haben dort einen Lagercontainer des Vereinsheims aufgebrochen.

Aus dem Inneren konnten der oder die Täter dann einen grünen Viking-Aufsitzmäher MT9097 entwenden.

Zum Abtransport des nicht fahrbereiten Fahrzeuges müssen die Unbekannten mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter sowie den Verbleib des Aufsitzmähers bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell