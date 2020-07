Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Breitenwischer Einfamilienhaus

Stade (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 12:00 h und Sonntag, 18:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Breitenwisch in der Dorfstraße auf die Rückseite eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben sich nach dem Einschlagen einer Terrassentürscheibe Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft.

Was bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräume erbeutete werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Es wird daher zunächst von einer Schadensumme von mindestens mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

