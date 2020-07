Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Buxtehude sucht Fahrradeigentümer, Einbrecher in Jorker Vereinsheim

Stade (ots)

1. Polizei Buxtehude sucht Fahrradeigentümer

In der Nacht zu Freitag, den 10. Juli gegen 02:15 h haben zwei zunächst unbekannte Täter am Bahnhof Neukloster ein weißes Jugendfahrrad entwendet und dieses mit einem Taxi nach Harburg transportiert. Am darauffolgenden Montag erschienen die beiden reumütigen 26- und 29-jährigen Männer aus Harburg und Schwarzenbek auf der Buxtehuder Polizeiwache und zeigten sich selbst wegen Diebstahl an. Das entwendete Rad brachten sie gleich wieder mit.

Die Ermittler suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer des weißen 26-er Damenfahrrades der Marke Senator Comfort Bike. Dieser wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Foto vom Fahrrad in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher in Jorker Vereinsheim

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Hinterstraße in Jork auf das dortige Sportgelände gelangt, haben ein Fenster des Vereinsheims gewaltsam geöffnet und konnten so in das Innere einsteigen. Hier wurden sämtliche Räume durchwühlt und dabei ein Fernseher, ein Laptop-Computer sowie eine Tasche erbeutet. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

