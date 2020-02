Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 13 Unfälle bei Glätte im Bereich Stade - 3 Personen verletzt, Drei Firmenfahrzeuge in Fredenbeck aufgebrochen

Stade (ots)

1. -13 Unfälle bei Glätte im Bereich Stade - 3 Personen verletzt-

Am heutigen frühen Morgen kam es aufgrund von überfrierender Nässe in kurzer Zeit zwischen 07:00 h und 08:00 h zu insgesamt 13 Verkehrsunfällen im Bereich Stade und Umgebung.

Vier Unfälle passierten auf der Autobahn 26 zwischen Dollern und Jork auf beiden Richtungsfahrbahnen. Dabei wurde eine Person verletzt.

2mal krachte es im Stader Stadtgebiet, hier war allerdings nur Blechschaden zu verzeichnen.

In Fredenbeck fuhr ein mit drei Personen besetzter PKW erst gegen einen Baum und landete dann hochkant im Graben. Die drei Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

Zwischen Steinkirchen und Mittelnkirchen verunfallte zunächst ein Auto, während der Unfallaufnahme rutschte dann ein weiter Wagen in die Unfallstelle.

Zwischen Hesedorf und Kutenholz wurde ein Auto alleinbeteiligt aus der Kurve getragen und landete auf einem angrenzenden Feld. Hier wurde eine Mitfahrerin leicht verletzt.

Im Kreisel B73/L130/K36 Nottensdorf verunglückte ein Fahrzeug ohne dass jemand verletzt wurde und zwischen Elmerheide und Hagenah stießen zwei Fahrzeuge auf der Bundestraße 74 zusammen. Hier mussten beide Fahrer nach der Erstversorgung durch die eingesetzten Notärzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die durch die Unfälle entstandenen Schäden werden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

2. Drei Firmenfahrzeuge in Fredenbeck aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bisher unbekannte Täter in Fredenbeck insgesamt drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und daraus hochwertiges Werkzeug erbeutet. In der Hauptstraße wurde ein VW-Kombi geknackt, im Falkenweg ein Opel-Viaro und im Ortfeld ein VW-Carfter. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933970.

