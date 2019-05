Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Beckdorf, Sitze aus Kleinbus in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Beckdorf

Am gestrigen Donnerstag, den 09.05. sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher zwischen 14:45 h und 19:00 h in Beckdorf in der Straße "In den Wiesen" auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt und haben ein Kellerfenster aufgehebelt.

So in das Gebäude eingestiegen, konnten diverse Räume durchsucht und dabei offenbar Schmuck, Uhren und Bargeld erbeuten.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der der Rufnummer 04167-536.

2. Sitze aus Kleinbus in Buxtehude entwendet

Unbekannte Autoknacker haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22:00 h und 07:10 h in Buxtehude in der Berliner Straße einen dort abgestellten Mercedes Vito durch Aufhebeln einer Scheibe aufgebrochen und dann aus dem Fahrzeuginneren eine Sitzbank, einen Einzelsitz sowie die Kopfstützen der vorderen Fahrzeugsitze ausgebaut und mitgenommen.

Für den Abtransport des sperrigen Diebesgutes müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

