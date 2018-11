POL-STD: Einbrecher im Landkreis unterwegs, Unbekannter fährt PKW auf Aldi-Parkplatz an und flüchtet, Drängler verursachen Unfall auf Autobahn - Beteiligte geraten in Streit - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Gaststätte im Alten Land

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 22:00 h und 08:20 h im Alten Land in Hollern-Twielenfleth in das Innere eines dortigen Gastronomiebetriebes eingedrungen und haben dann bei der anschließenden Durchsuchung der Betriebsräume einen Tresor mit mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-811980.

2. Tageswohnungseinbrecher in Horneburg, Oldendorf und Jork

Am gestrigen Sonntag sind zwischen 15:30 h und 17:40 bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Horneburg im Kiebitzweg nach dem Aufbrechen eines Kellerfensters an der Rückseite eines Einfamilienhauses in das Innere eingestiegen. Was bei der anschließenden Durchsuchung der Erdgeschoßräume erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht fest. Die Täter wurden durch die Bewohner der Obergeschoßwohnung und die zurückkehrenden Bewohner der Erdgeschoßwohnung bei ihrer Tat gestört und flüchteten in die Dunkelheit.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-826490 bei der Horneburger Polizei zu melden.

Am Samstag, den 24.11. sind unbekannte Tageswohnungseinbrecher zwischen 18:00 h und 20:00 h in Oldendorf in der Feldstraße nachdem dem Aufhebeln einer Terrassentür an der Rückseite eines dortigen Einfamilienhauses in die Wohnräume eingedrungen und haben diese nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Anschließend drangen die Täter dann auch noch in eine benachbarte Kfz-Werkstatt ein und versuchten einen Trennschleifer mitgehen zu lassen. Dabei wurden die Unbekannten dann aber wohl gestört und sie traten die Flucht an. Ob bei der Tat etwas entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Es wird zunächst von einer Schadenhöhe von mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-7879.

Zwischen Samstag, den 10.11., 12:00 h und Freitag, den 23.11., 12:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Jork-Moorende in das Innere eines dortigen derzeit unbewohnten Einfamilienhauses eingestiegen nachdem zuvor ein Fenster aufgehebelt werden konnte. Bei der Durchsuchung der Räume konnten der oder die Täter dann einen Fernseh-Receiver sowie eine Heizungs-Bedienelemt erbeuten und damit unerkannt flüchten. Der angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04141-102912970.

3. Unbekannter fährt PKW auf Aldi-Parkplatz an und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am Mittwoch, den 21.11.18 hat eine 34-jährige Staderin ihren schwarzen V-Passat zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz beim neuen Aldi Markt in der Freiburger Straße in Stade geparkt.

Als sie nach dem Einkauf wieder zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie Beschädigungen an der hinteren rechten Tür und Lackkratzer am hinteren rechten Radkasten. Neben ihr hatte vorher ein schwarzer Pkw geparkt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher hatte sich aber nicht um eine Schadenregulierung gekümmert und war offenbar einfach weggefahren.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Stader Polizeiinspektion unter 04141-102215 zu melden.

4. Drängler verursachen Unfall auf Autobahn - Beteiligte geraten in Streit - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, den 22.11. kam es in der Mittagszeit zwischen 12:35 und 12:45 h auf der Autobahn A 26 zu einem Vorfall, für den die Polizei nun Zeugen sucht.

Ein 58-järhiger Fahrer eines grauer Ford-SMaxx aus Seevetal war dabei auf der A26 ab Höhe MC-Donalds dicht hinter einem 34-jährigen Fahrer eines schwarzem Mercedes-Sprinter aus Großefehn hinterhergefahren. Als dieser auf die rechte Spur wechselte, drängelte der Fordfahrer so stark, dass es zu einer Kollison der beiden Fahrzeuge kam.

Beim anschließenden Halt zur Unfallaufnahme gerieten dann beide Fahrer derart in Streit, dass es zu einer gegenseitigen Körperverletzung kam.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall oder die Drängelei im Verkehr vorher beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

