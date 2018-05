POL-STD: Unbekannte entwenden Saatgut, Pflanzenschutzmittel und Schubkarre, Einbrecher in Stade, Autos stoßen auf Stader Kreuzung zusammen Zeugen gesucht, Gartenmöbel in Kutenholz angezündet - Zeugen gesucht

Stade (ots) - 1. Unbekannte entwenden Saatgut, Pflanzenschutzmittel und Schubkarre in Apensen

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 30.04. auf den 01.05. zwei landwirtschaftliche Anwesen in Apensen in der Straße Heisterbusch betreten und dort 26 Säcke mit ca. jeweils 15 kg Maissaatgut sowie mehrere Kanister/Flaschen Pflanzenschutzmittel aus einem Lager entwendet.

Vermutlich um das Diebesgut abtransportieren zu können haben der oder die Täter vorher auf einem Nachbargrundstück noch eine große grüne Schubkarre mitgehen lassen.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Personen beobachtet haben, die in der Nacht mit einer Schubkarre unterwegs waren, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04167-536 bei der Polizeistation Apensen zu melden.

2. Einbrecher entwendet Spielekonsole und Fahrrad

Unbekannter Tageswohnungseinbrecher sind am gestrigen Mittwoch zwischen 08:00 h und 16:50 in Stade am Beginn der Bremervörder Straße nach dem Aufhebeln einer Scheibe einer Wohnungseingangstür in einem dortigen Mehrfamilienhaus in das Innere der Wohnräume im Erdgeschoss eingestiegen und haben bei der anschließenden Dursuchung eine Playstation 4 erbeutet.

Aus dem Garten des Hauses hat der Einbrecher dann zusätzlich noch ein Herrenrad entwendet und damit dann die Flucht angetreten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Autos stoßen auf Stader Ampelkreuzung zusammen - beide behaupten bei Grün gefahren zu sein - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, den 25.04. ist es gegen 19:20 h in Stade in der Altländer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen zu dessen Aufklärung die Polizei auf Zeugen angewiesen ist.

Zu dem Zeitpunkt war eine 59-jährige Fahrerin eines Peugeot aus Hollern-Twielenfleth auf der Straße "Saltorcontrescarpe" unterwegs und wollte über die dortige Ampelkreuzung geradeaus in die Straße "Am Schwingedeich" fahren.

Eine 23-jährige Fahrerin eines Golf aus Stade war zur gleichen Zeit auf der Straße "Am Salztor" unterwegs und wollte über den Kreuzungsbereich in die Altländer Straße einfahren.

Auf der Kreuzung stießen dann beide Fahrzeuge zusammen und wurden erheblich beschädigt. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt und eine von ihnen ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Da beide Fahrerinnen behaupteten bei "Grün" gefahren zu sein, ist die Polizei nun auf die Angaben von Zeugen angewiesen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

4. Gartenmöbel in Kutenholz in Brand gesetzt - Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Am 01. Mai gegen 02:00 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Feuer auf einer Terrasse eines Einfamilienhauses in Kutenholz am Herman-Löns-Platz gemeldet.

Die Bewohner des Hauses waren durch einen lauten Knall geweckt worden, hatten den Brand entdeckt und sofort mit eigenen Löscharbeiten begonnen, die auch zum Erfolg führten.

Die sofort per Notruf alarmierten Feuerwehren aus Kutenholz und Mulsum brauchten dann nur noch geringe Nachlöscharbeiten durchführen.

Durch das beherzte Eingreifen des Bewohners konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden, verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Durch das Feuer wurden ein Sichtschutz, diverse Gartenmöbel, ein Teil der Verkleidung des Wintergartens sowie ein Fenster beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Brandexperten der Polizeiinspektion Stade von einer Brandstiftung aus und suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ausbruch des Feuers in Verbindung stehen könnten.

