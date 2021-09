Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Bus kollidiert mit PKW - eine Person tödlich verunglückt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.09.2021 Nr. 2

14.09./ Bus kollidiert mit PKW - eine Person tödlich verunglückt

Schneverdingen/Langeloh: Bei einem Zusammenprall von einem PKW mit einem Linienbus bei Langeloh wurde eine Person tödlich verletzt. Fünf weitere Personen, darunter mindestens ein Kind, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein nicht mit Fahrgästen besetzter Linienbus auf der vorfahrtberechtigten Reimerdinger Straße in Richtung Schülern. Auf der Kreuzung zur Langeloher Straße kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem von links kommenden PKW. Eine Mitfahrerin im PKW erlag dabei ihren Verletzungen an der Unfallstelle. Der Busfahrer und die vier PKW-Insassen wurden mit Rettungshubschraubern sowie Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser abtransportiert. Die Kreuzung wurde für Rettungs-und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.

