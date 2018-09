POL-HK: Hodenhagen: Diebstahl misslingt; Soltau: Eierbewurf auf SPD-Bürogebäude

Heidekreis (ots) - Pressemeldungen v. 07.09.2018 Nr. 1

02.09 / Diebstahl misslingt

Hodenhagen: Bereits am vergangenen Sonntag traten zwei unbekannte Täter an einen 95jährigen Bewohner eines Pflegeheimes in Hodenhagen heran, der im Begriff war mit seinem Rollator das Gebäude zu betreten. Einer der Täter hielt das Opfer an, der zweite griff an die Gesäßtasche, um das Portemonnaie zu entwenden. Da die Tasche mit einem Knopf verschlossen war, unterblieb der Diebstahl.

06.09 / Eierbewurf auf SPD-Bürogebäude

Soltau: In der Nacht zu Donnerstag warfen Unbekannte eine größere Anzahl Eier gegen die Fassade des Gebäudes an der Straße Am Bahnhof, in dem auch der SPD-Ortsverein seine Räumlichkeiten hat. Sachschaden entstand nicht. Das Fachkommissariat 4 (Staatsschutz) prüft den Vorfall.

