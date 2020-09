Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mit Hitlergruß ins Polizeigewahrsam ++ Einschleichdiebstahl im Kampweg ++ 82-Jährige erkennt Enkeltrick ++ Diebstahl aus Bäckereifahrzeug ++ Audi-Geländewagen gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Mit Hitlergruß ins Polizeigewahrsam

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat am Montagabend auf dem Neuen Markt einen 53-jährigen Mann in Polizeigewahrsam genommen. Er war im Laufe des Tages mehreren Menschen im Stadtgebiet durch laute "Heil Hitler - Rufe" aufgefallen. Dabei habe er auch den Hitlergruß gezeigt. Gegen 21 Uhr meldeten sich erneut Passanten, die den alkoholisierten Mann am Neuen Markt gesehen hatten. Diesmal warf er sogar mit Glasflaschen um sich. Eine Streifenbesatzung griff den Randalierer auf. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte später auf der Wache einen Wert von knapp 2,3 Promille. Die Beamten mussten sich von dem Mann neben den provokativen Rufen auch derbe Beleidigungen anhören. Um weitere Straftaten zu verhindern, sperrte die Polizei den 53-Jährigen in eine Gewahrsamszelle. Dort verbrachte er die Nacht bis zum frühen Dienstagmorgen.

Einschleichdiebstahl im Kampweg

Sittensen. Ein unbekannter Täter ist am Montagmittag im Kampweg in ein Wohnhaus eingedrungen. Zeugen hatten gegen 12.45 Uhr beobachtet, wie der Unbekannte das Haus durch eine, zum Lüften offenstehende Eingangstür betrat. Der Zeuge versuchte den Täter, der mittlerweile im Obergeschoss auf Beutesuche war, zu fassen. Er stellte sich dem Fremden in der Eingangstür entgegen. Der Unbekannte schubste den Mann weg und rannte mit gestohlenem Schmuck zu einem silbernen VW Golf II. Damit brauste der Täter unerkannt in Richtung Eckerworth davon. Der Dieb wird als etwa 170 bis 175 cm großer, dicker Mann mit Glatze beschrieben. Er habe Deutsch mit südosteuropäischem Akzent gesprochen. Bekleidet war der Mann mit einer Jeans, einem blauen T-Shirt und weißen Turnschuhen. Hinweise bitte an die Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Elektro-Roller war nicht versichert

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Montagmittag in der Burgstraße die Fahrt eines 23-Jährigen auf einem Elektro-Roller gestoppt. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass für das Trendfahrzeug nicht die erforderliche Pflichtversicherung vorlag. Der 23-Jährige musste von da ab zu Fuß gehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

82-Jährige erkennt Enkeltrick

Gnarrenburg. Ein falscher Enkel hat am Montagnachmittag versucht an das Geld einer 82-jährigen Gnarrenburgerin zu kommen. Gegen 15.30 Uhr klingelte bei der Seniorin das Telefon. Es meldete sich ihr angeblicher Enkelsohn mit der Bitte um eine finanzielle Unterstützung. Er wolle sich eine Wohnung kaufen und hoffe nun auf seine Oma. Die 82-Jährige ließ sich nicht täuschen und erstattete eine Strafanzeige.

Audi-Geländewagen gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in der Straße Am Rehmenfeld einen Audi-Geländewagen gestohlen. Der graue Q7 habe zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 5.30 Uhr verschlossen vor einem Wohnhaus gestanden. Am frühen Montagmorgen war der Geländewagen mit dem Kennzeichen BRV-KS 81, verschwunden. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Diebstahl aus Bäckereifahrzeug

Gnarrenburg. Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen in der Hindenburgstraße aus einem Bäckereifahrzeug vier Bleche mit Backwaren, etwas Bargeld und eine Flasche Saft gestohlen. Mitarbeiter der Bäckerei bemerkten den Diebstahl gegen 5 Uhr früh, nachdem sich ein unbekannter Mann kurz zuvor im Geschäft erfolglos nach Backwaren erkundigt hatte. Da die gewünschte Menge noch nicht vorrätig war, konnte sein Wunsch nicht erfüllt werden. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren beschrieben. Er habe eine schwarze Lederjacke getragen. Möglicherweise hat er sich aus dem Bäckereifahrzeug selbst bedient. Hinweise bitte an die Polizeistation Gnarrenburg unter Telefon 04763/62892-0

Einbrecher im Gartenbaubetrieb

Heeslingen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte in der Düngelstraße einen Rasenmähertrecker und vermutlich noch weitere Gartengeräte aus dem Schuppen eines Gartenbaubetriebs gestohlen. Zuvor knackten die Täter Vorhängeschlösser und Ketten, mit denen der Schuppen gesichert war. Bevor sie mit ihrer Beute verschwanden, schalteten die Unbekannten auch noch die Bewässerungsanlage ein. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Zwei Einbrüche in der Nacht zum Montag

Ostereistedt. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in den Kindergarten "Wühlmäuse" an der Schulstraße eingebrochen. Dazu hebelten sie ein Fenster der Einrichtung auf. Nachdem die Unbekannten die Tür zum Büro aufgehebelt hatten, nahmen sie eine schwarze Geldtasche mit Bargeld aus einem Aktenschrank. Außerdem fielen ihnen einige Euro aus einem Spendenglas in die Hände. In der Straße Schohöfen drangen vermutlich die gleichen Täter auf einem landwirtschaftlichen Grundstück in das, an eine Garage angrenzenden Büro des Betriebs ein. Dort fanden sie Bargeld und Bankkarten.

