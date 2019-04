POL-ROW: ++Geldbörse gestohlen++Gefährliches Überholmanöver++

Polizeiinspektion Rotenburg

Geldbörse gestohlen Scheeßel. Am Dienstag gegen 11:15 Uhr war eine 79-jährige Dame in Scheeßel auf dem Weg zu ihrem Auto. In der Bahnhofstraße Höhe der Post wurde sie von 2 Männern, etwa 40 Jahre und ca. 1,75 bis 1,80 groß, nach dem Weg gefragt wurde. Die Dame beschrieb den Weg und stieg in ihren Pkw. Zuhause angekommen stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche war. Die Tasche hatte sie zuvor diagonal vor ihrem Körper getragen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 04263/985950 bei der Polizei Scheeßel zu melden.

Gefährliches Überholmanöver Brüttendorf. Montagmorgen gegen 3 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizei die B 71 zwischen Wehldorf und Brüttendorf. Hier wurde im Überholverbot im dortigen Kurvenbereich ein bisher unbekanntes Fahrzeug von einem grauen 1er BMW überholt. Der Fahrer des Streifenwagens konnte im Gegenverkehr einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug nur durch eine sofort eingeleitete Bremsung verhindern. Die Fahrzeuge konnten anschließend nicht angehalten werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 04281/93060 mit der Polizei Zeven in Verbindung zu setzen.

