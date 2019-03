Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vandalismus am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Vandalismus am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einer Sachbeschädigung, die sich am vergangenen Wochenende am Rotenburger Bahnhof ereignet hat, sucht die Rotenburger Polizei nach zwei Zeugen. Demnach könnten in der Nacht zum Samstag zwei unbekannte Jugendliche für die Tat verantwortlich sein. Im Warteraum am Bahnhof ging die Scheibe der Eingangstür zu Bruch. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Die beiden Zeugen sollen nach Angaben des Sicherheitsdienstes die beiden, vermutlich betrunkenen Zeugen aus dem Warteraum verscheucht haben. Sie werden gebeten sich bei der Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470 zu melden.

