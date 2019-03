Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Unfall mit Bundeswehrfahrzeug ++

Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall mit Bundeswehrfahrzeug

Rotenburg. Am Donnerstagmorgen ist ein 32-jähriger Bundeswehrsoldat auf der Bundesstraße 75 mit seinem dienstlichen Geländefahrzeug schwer verunglückt. Der Mann war gegen 8.30 Uhr zwischen dem Gewerbegebiet Hohenesch und dem Rotenburger Ortsteil Waffensen unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde im Wrack eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rotenburg und Waffensen daraus befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Für die Zeit der Rettungsarbeiten musste die Bundesstraße längere Zeit gesperrt werden. Aktuell fließt der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei. Im weiteren Verlauf wird die Bundeswehr ihr Fahrzeug bergen. Für diese Zeit wird die Bundesstraße erneut gesperrt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

