POL-ROW: Leerstehendes Haus brennt nieder ++ Einbrecher stehlen Elektrowerkzeuge

Einbrecher stehlen Elektrowerkzeuge

Visselhövede. Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro, entwendeten unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb in der Straße "Auf dem Eulenkamp". Die Einbrecher hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag zunächst ein rückwärtig gelegenes Fenster zu einer Lagerhalle aufgebrochen. Nachdem sie so in das Gebäude gelangt waren, öffneten sie von innen ein Rolltor und transportierten durch diesen Ausgang die vorgefundenen Kettensägen, Heckenscheren und Hochdruckreiniger ab. Zum Transport des Diebesgut haben die Einbrecher vermutlich ein Fahrzeug genutzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Auf dem Eulenkamp" bemerkt haben. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Rotenburg unter der Rufnummer 04261/9470 erbeten.

Leerstehendes Haus brennt nieder

Klein-Meckelsen. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.20 Uhr, kam es zu einem Brand im Wiesenweg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein, seit mehr als 10 Jahren unbewohntes, Gebäude in Brand. Das Haus brannte in der Folge, trotz des Einsatzes mehrerer Ortsfeuerwehren, komplett nieder. Durch den Brand wurden mehrere Bäume in unmittelbarer Nähe des Hauses zerstört. Angaben zur Schadenshöhe können zur Zeit nicht gemacht werden. Die Polizei nahm noch in der Nacht erste Ermittlungen auf. Die Brandursache ist unbekannt.

