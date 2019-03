Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verteilerkasten angefahren - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Verteilerkasten angefahren - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmittag an der Straße Mondstieg ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach dem Unfallverursacher oder möglichen Zeugen des Vorfalls. In der halben Stunde zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr ist der Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeugs gegen den Kabelverteilerkasten eines Energieunternehmens gefahren. Dadurch entstand ein Schaden von rund dreitausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04282/594140.

