POL-ROW: ++ Spaziergängerin findet Toten in der Wümme ++

Spaziergängerin findet Toten in der Wümme

Rotenburg. Eine Spaziergängerin hat am Mittwochnachmittag im Bereich der Wümme an der Straße Zur Kumpwisch zwischen der Bundesstraße 215 und dem Waldgebiet In der Ahe die Leiche eines älteren Mannes im Wasser gefunden. Die Frau wurde kurz vor 14 Uhr an der dortigen Solgleite auf den leblosen Körper aufmerksam. Einsatzkräfte der Rotenburger Feuerwehr bargen den Toten aus dem Fließgewässer. Der Leichnam wurde anschließend in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Anhand äußerer Merkmale konnte der Tote als 71-jähriger Mann identifiziert werden, der vermutlich ohne festen Wohnsitz in der Wümmestadt lebte. Die Polizei geht von einer längeren Liegezeit im Wasser aus. Als vermisst galt der 71-Jährige bislang nicht. Die Rotenburger Polizei hat die Todesursachenermittlung übernommen. Möglicherweise wird eine Obduktion Klarheit darüber bringen.

