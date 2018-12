POL-ROW: ++ Einbrecher haben kein Wochenende ++

Rotenburg (ots) - Einbrecher haben kein Wochenende

Klein Meckelsen. Unbekannte Täter sind am Sonntag in ein Wohnhaus an der Straße Hohen Eschen eingebrochen. Zwischen 11 Uhr und 18 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf. Beim Durchstöbern der Wohnung fanden die Unbekannten Bargeld und eine Armbanduhr.

