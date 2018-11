POL-ROW: ++ Cleverer Dieb von Überwachungskamera enttarnt ++ Mittags auf der Hansalinie - Kraftfahrer mit mehr als 2,5 Promille ++ Einbrecher stehlen Schmuck ++ Vandalismus an der KGS ++

Rotenburg (ots) - Cleverer Dieb von Überwachungskamera enttarnt

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei ist am Montagnachmittag wegen eines Gelddiebstahls zu einem Bremervörder Betrieb gerufen worden. Eine Videokamera im Büro des Geschäftsführers hatte den Diebstahl von Bargeld durch einen der Mitarbeiter aufgezeichnet. Dabei wollte der Täter besonders clever sein. Er wusste von der Überwachung und betrat den Raum zu seiner Tarnung mit einer großen Pappe vor dem Körper. Der Dieb hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass sich eine weitere Kamera im Büro befand. Sie zeichnete die Tat aus einer anderen Perspektive auf und entlarvte den Täter. Gegenüber der Polizei behauptete der Mann, dass er das gestohlene Geld an eine Komplizin weitergegeben habe. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten das Geldscheinbündel jedoch in seiner Unterhose. Das musste der überführte Mann kleinlaut an den Bestohlenen zurückgeben. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fand die Polizei ein kleines Briefchen mit einem weißen Pulver. Dabei dürfte es sich um Rauschgift gehandelt haben. Auch diesen Fund stellten die Beamten sicher.

Mittags auf der Hansalinie - Kraftfahrer mit mehr als 2,5 Promille

Elsdorf/A1. Am Montagmittag erhielt die Autobahnpolizei Sittensen einen Hinweis, dass auf dem Autobahnparkplatz Hatzte ein Sattelzug stehe, dessen Fahrer augenscheinlich stark alkoholisiert sei. Es wäre zu befürchten, dass der Mann seine Fahrt auf der Hansalinie in diesem Zustand fortsetze. Eine Streifenbesatzung kümmerte sich sofort um diesen Fall und traf auf dem Parkplatz auf den beschriebenen Sattelzug und dessen Fahrer. Es zeigte sich, dass der Hinweis genau zutraf. Der 43-jährige Kraftfahrer aus Litauen stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,5 Promille an. Die Aufzeichnungen des Kontrollgeräts im Sattelzug bestätigten, dass der Mann noch vor kurzem gefahren war. Als die Polizisten daraufhin eine Blutentnahme ankündigten, widersetzte sich der 42-Jährige ihren Anweisungen. Er klammerte sich an sein Lenkrad und blieb in seinem Führerhaus sitzen. Die Beamten mussten in mit Gewalt aus dem Fahrzeug holen und in den Streifenwagen setzen. Auf der Polizeiwache wurden dem Litauer zwei Blutproben abgenommen. Er blieb zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle. Der Mann muss sich jetzt wegen der Trunkenheit am Steuer, des Widerstandes gegen Polizeibeamte und Beleidigung verantworten.

Einbrecher stehlen Schmuck

Elsdorf/Ehestorf. Im Verlauf des Montags sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Sanddornweg eingebrochen. Auf der Rückseite des Gebäudes hebelten sie an der Verglasung einer Terrassentür und brachen ein Lock hinein. Durch die Öffnung konnten die Unbekannten die Tür öffnen. In der Wohnung fanden sie Schmuck und nahmen ihn mit.

Vandalismus an der KGS

Tarmstedt. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte auf dem Gelände der Kooperativen Gesamtschule an der Gartenstraße einigen Schaden angerichtet. Sie zündeten Fliegengitter vor den Fenstern der Oberschule an und zerstörten einen Mülleimer. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro. Die Beamten bitten unter Telefon 04283/777 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell