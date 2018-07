POL-ROW: ++ Auto durchbricht Holzzaun und landet im Garten ++ Vorfahrt missachtet ++ 76-Jährige bei Unfall verletzt ++ Missglücktes Abschleppen ++

Rotenburg (ots) - Auto durchbricht Holzzaun und landet im Garten

Visselhövede/Bleckwedel. Nach einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall auf der Bleckwedeler Straße sind am Dienstagabend zwei Kinder und deren Eltern mit mehr als einem großen Schrecken davongekommen. Eine 49-jährige Autofahrerin aus dem Südkreis war dort gegen 21 Uhr mit ihrem Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen, schleuderte auf die linke Fahrbahnseite und durchschlug den Holzzaun eines Grundstücks und auch Büsche und Sträucher. Dann hob das Fahrzeug ab, überschlug sich und landete auf dem Dach liegend direkt neben einem Zelt, in dem zwei Kinder übernachteten. Wie durch ein Wunder blieben die beiden Mädchen im Alter von 8 und 11 Jahren körperlich unverletzt. Die Achtjährige erlitt jedoch einen Schock und musste später durch den Rettungsdienst betreut werden. Die 49-jährige Unfallverursacherin blieb ebenfalls äußerlich unverletzt und wurde zur Beobachtung in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Im Gespräch mit der Frau stellten die Polizisten noch im Rettungswagen deutlichen Alkoholgeruch in ihrem Atem fest. Ein Test bestätigte diesen Verdacht: 2,4 Promille. Der 49-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe und auch der Führerschein abgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Missglücktes Abschleppen

Horstedt. Die Folgen eines missglückten Abschleppvorgangs haben am Dienstagmittag die Beamten der Sottrumer Polizei beschäftigt. Ein Mann aus Horstedt hatte gegen 12 Uhr mit seinem Geländewagen den VW Passat einer 33-jährigen Frau aus der Samtgemeinde Tarmstedt auf der Winkeldorfer Straße abgeschleppt. Aus bislang noch unbekannten Gründen verlor die Lenkerin des gezogenen Fahrzeugs die Kontrolle über ihren Wagen. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen den Mercedes eines 67-jährigen Wilstedters. Verletzt wurde zum Glück niemand. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Vorfahrt missachtet

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 71 etwa in Höhe der Lentkaserne sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine 54-jährige Autofahrerin aus Scheeßel wollte gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW von einem Grundstück auf die Bundesstraße fahren. Dabei übersah die Frau den von links kommenden Mercedes eines 73-jährigen Scheeßelers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge zogen sich beide leichte Verletzungen zu.

76-Jährige bei Unfall verletzt

Lauenbrück. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 212 ist am Dienstagvormittag eine 62-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Harburg verletzt worden. Die Frau war kurz nach 11 Uhr aus ungeklärter Ursache mit ihrem Renault nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen durchfuhr einen Straßengraben und überschlug sich. Dabei zog sich die Fahrerin schwere Verletzungen zu. Sie kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einige hundert Euro.

