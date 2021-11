Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nachtrag zu Pressemitteilung vom 09.11.2021 - Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern und Tretrollern gesucht

Wistedt (ots)

Die Polizei Tostedt sucht nach den Eigentümern der abgebildeten Fahrräder und Tretroller. Die Beamten stellten sie am Montag bei einer Fahrzeugkontrolle nach Diebstahl eines Mähroboters (PM siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5067834 )in Wistedt sicher. Es ist davon auszugehen, dass sie ebenfalls am Montag im Bereich der Samtgemeinde Tostedt entwendet wurden.

Es handelt sich um ein rotes Damenfahrrad der Marke Peugeot mit fest montiertem Korb auf dem Gepäckträger, ein violettes Kinderfahrrad der Marke Bachtenkirch mit Frontkorb und Streamer an den Lenkerenden, ein Kinderfahrrad "Frozen" der Marke Dino Bikes mit Frontkorb und Puppensitz, sowie um zwei klappbare Kinder-Tretroller der Marke Oxelo.

Die Eigentümer oder Personen, die Angaben zur Herkunft der Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Tostedt (Tel. 04182-404270) zu melden.

