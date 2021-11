Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Feuer in Imbiss ++ Buchholz - Diebstähle aus PKW ++ Halvesbostel - Unfall unter Alkoholeinfluss

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Feuer in Imbiss

Am Sonntagabend, 7.11.2021, gegen 22:40 Uhr, meldeten Zeugen ein Feuer in einem Imbiss an der Glüsinger Straße. Die ersten Einsatzkräfte stellten Flammen im Küchenbereich des Imbisses fest und begannen sofort mit dem Löschangriff. Da der Imbiss an ein Mehrfamilienhaus angebaut ist, wurden die sechs anwesenden Bewohner für die Dauer der Löscharbeiten aus dem Haus gebracht. Ihre Wohnungen waren jedoch nicht brandbetroffen, so dass sie nach Abschluss des Einsatzes dorthin zurückkehren konnten.

Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Bereich der Küchenzeile aus. Zur Ermittlung der genauen Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 50.000 EUR.

Buchholz - Diebstähle aus PKW

In der Nacht zu Sonntag, 7.11.2021, sind am Steinbecker Mühlenweg zwei Pkw von Dieben auf unbekannte Weise geöffnet worden. Aus beiden Fahrzeugen entwendeten die Täter Bargeld, ein Handy und Bekleidungsgegenstände. Vermutlich gelang es den Dieben, die Komfortschließung zu überwinden und so die Fahrzeuge zu öffnen, ohne Spuren zu hinterlassen.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Steinbecker Mühlenwegs aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Halvesbostel - Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf der Hauptstraße kam es am Sonntag, 7.11.2021, gegen 18:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann hatte an der Einmündung der Heidenauer Straße in die Hauptstraße die Vorfahrt eines 22-jährigen Mannes missachtet und war mit seinem Skoda seitlich gegen den Audi des 22-Jährigen gefahren. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige deutlich alkoholisiert war. Er erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,9 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell