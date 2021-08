Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher trifft auf Bewohnerin ++ Appel - Auffahrunfall ++ Winsen - Diesel abgezapft

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Einbrecher trifft auf Bewohnerin

Am Montag (16.08.2021), gegen 04.25 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Straße Alter Kirchweg eingebrochen. Der Dieb hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Im Schlafzimmer traf er auf eine mittlerweile aufgewachte Bewohnerin. Der Mann flüchtete daraufhin Hals über Kopf durch die Hauseingangstür in die Dunkelheit. Die Fahndung blieb ohne Erfolg.

Appel - Auffahrunfall

Auf der Straße Karlsteinweg kam es am Montag (16.08.2021) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.20 Uhr wollte ein 54-jähriger Mann, der mit seinem Renault in Richtung Grauener Dorfstraße unterwegs war, nach rechts abbiegen und bremste seinen Wagen dazu ab. Ein hinter ihm fahrender 41-Jähriger bemerkte dies zu spät. Er fuhr mit seinem Opel auf den Renault auf und verletzte den 54-Jährigen dabei leicht. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Winsen - Diesel abgezapft

Am vergangenen Wochenende (13.-16.08.2021) haben Unbekannte aus einem Lkw-Tank rund 200 Liter Diesel abgezapft. Der Lkw stand in dieser Zeit an der Porschestraße. Ob die Täter den Kraftstoff in ein anderes Fahrzeug umgefüllt haben oder in Kanistern abtransportierten, ist unklar. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

