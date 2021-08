Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Randalierer in Psychiatrie eingewiesen ++

Buchholz/Holm-Seppensen (ots)

Am Sonntagabend (15.8.2021), gegen kurz nach 20 Uhr, erreichten die Polizei mehrere Notrufe aus Holm-Seppensen. Zeugen meldeten einen jungen Mann, der im Bereich des Bahnhofes auf Gegenstände eingeschlagen und laut herumgeschrien hatte. Im weiteren Verlauf wurde der Mann im an der Hauptstraße, auf Höhe der Tankstelle beobachtet. Hier soll er mehrfach gedroht haben, jemanden umzubringen und mit einer mutmaßlichen Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben.

Mehrere Streifenwagen wurden nach Holm-Seppensen entsandt und in die Fahndung eingebunden. Schließlich konnte der 24-jährige Verursacher im Bereich Büsenbachtal angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Beamten fanden bei ihm zwei Teleskopschlagstöcke und ein Einhandmesser. Die Schusswaffe wurde nicht gefunden.

Der 24-Jährige kam zunächst ins Polizeigewahrsam und wurde dort einem Arzt vorgestellt. Dieser veranlasste die zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Gegen den 24-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

