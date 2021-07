Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vermisste Frau wohlbehalten angetroffen

Laßrönne (ots)

Vermisste Frau wohlbehalten angetroffen Die Berliner Polizei konnte am heutigen Vormittag nach einem Hinweis die seit gestern vermisste 18-Jährige aus dem Bereich Drage wohlbehalten in Berlin antreffen. Die Hintergründe der Umstände werden nun durch die Polizei ermittelt. Am gestrigen Mittwoch wurde der Hund der Vermissten am Elbufer Höhe Laßrönne aufgefunden. Es erfolgte eine groß angelegte Absuche der Elbe und der anschließenden Grünflächen. Bis zum gestrigen Abend blieb die Absuche allerdings ergebnislos.

