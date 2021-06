Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfall beim Überholen

Vierhöfen (ots)

Am Sonntagnachmittag (20.6.2021), gegen 15:20 Uhr, kam es auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann wollte mit seinem VW Passat nach links in einen unbefestigten Feldweg abbiegen und bremste hierzu seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Eine ihm nachfolgende 35-jährige BMW-Fahrerin setzte zum Überholen des Passats an. Hierbei kam es in der Folge zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. An den PKW entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell