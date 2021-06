Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Handtasche aus Pkw entwendet ++ Buchholz - Flächenbrand schnell gelöscht

Neu Wulmstorf (ots)

Handtasche aus PKW entwendet

In der Schifferstraße in Neu Wulmstorf haben unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 14 und 15:30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines VW Tiguan eingeschlagen und eine dort liegende Handtasche entwendet. In der Handtasche befanden sich diverse persönliche Papiere sowie Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Neu Wulmstorf unter 040-33441990 entgegen.

Buchholz/ Rosengarten - Flächenbrand schnell gelöscht

Zu zwei Bränden kam es am Donnerstagmittag. In Buchholz, Herrenheide brannten ca. 150 qm Waldboden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Buchholz und Dibbersen schnell gelöscht werden. In Rosengarten entzündete sich gelagertes Brennholz in der Straße Zu den Förstertannen. Auch hier konnte das Feuer rasch bekämpft werden. Die Ursache beider Brände ist unbekannt. Aufgrund der anhaltenden trockenen Witterung wird darum gebeten, entsprechend vorsichtig zu agieren um Brände zu vermeiden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell