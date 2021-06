Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Während des Einkaufes Pkw entwendet ++ Appel - BMW gestohlen

Stelle (ots)

Während des Einkaufes Pkw entwendet

"Nur kurz Einkaufen gehen" dachte sich ein 90jähriger Steller, der seinen PKW Seat am Montag, 14.06., gegen 15:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Harburger Straße abstellte. Deshalb hat er auch kurz seinen Autoschlüssel in dem Pkw belassen. Als er nach wenigen Minuten wieder auf den Parkplatz kam war sein Pkw entwendet worden. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Täter um eine männliche Person gehandelt haben muss, die mit einer beigefarbenen Hose und einem dunklen Oberteil bekleidet war. Die Person führte einen dunklen Rucksack mit sich. Bei dem entwendeten Seat handelt es sich um einen älteren Seat Ibiza in grün, amtl. Kennzeichen: WL-JA 735. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stelle unter 04174/ 668980 entgegen.

Appel - BMW gestohlen

In der Zeit vom Montag, 14.06.2021, 03:30 bis 20:00 Uhr, wurde in Appel, Grauener Heideweg ein Pkw BMW entwendet, der am Straßenrand abgestellt war. Der oder die Täter überwanden auf unbekannte Art und Weise das Schließsystem des Fahrzeuges und konnte/n sich so mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung entfernen. Bei dem Pkw BMW handelt es sich um einen schwarzen 530d Touring, amtl. Kennzeichen: WL-PL 8888. Der Schaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Harburg entgegen (04181/2850)

