Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Unfallflucht

Rosengarten- Tötensen (ots)

Zeugensuche nach Unfallflucht

Am Montag, 14.06.2021, in der Zeit zwischen 09:00 und 09:30 Uhr, kam es in Rosengarten- Tötensen, Metzendorfer Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen ist ein im dortigen Kurvenbereich abgestellter Tieflader beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist mit seinem Kraftfahrzeug gegen die linke Seite des geparkten Tiefladers gefahren, hat dabei eine Begrenzungsleuchte sowie die Stahlfelge beschädigt und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Vor Ort wurde die Radkappe eines Ford aufgefunden und könnte mit dem Unfallhergang in Zusammenhang stehen. Das verursachende Fahrzeug dürfte vorne links, also auf der Fahrerseite, in Höhe des Spiegels und der Stahlfelgen Beschädigungen aufweisen. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal unter 04105-6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell