Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nachtrag zur Pressemeldung der PI Harburg vom 19.03. - 21.03.2021 +++ Tankzug in Schlangenlinien +++

LK Harburg (ots)

+++ Garlstorf - Tankzug in Schlangenlinien +++

Am Samstag, gegen 10:35 Uhr, ging bei der Polizei über Notruf der Hinweis auf einen Tankzug ein, der in extremen Schlangenlinien auf der BAB 7 zwischen Soltau Ost und Schneverdingen unterwegs sein sollte. Es handelte sich um einen mit Öl (kein Gefahrgut !) beladenen Sattelzug aus Schleswig-Holstein. Nach telefonischer Aufforderung durch die Polizei, über die Halterfirma, stoppte der Fahrer sein Fahrzeug auf dem Rastplatz Schaapskaben in Höhe Garlstorf. Nach Eintreffen des Streifenwagens wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 3,04 Promille. Beim 43-jährigen Tankzug-Führer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell