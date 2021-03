Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 19.03. - 21.03.2021 +++ Geldbörsendiebstähle beim Aldi-Markt +++ Schwerer Betriebsunfall mit Radlader +++ Zeugen gesucht zu Verkehrsunfall +++

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz - Geldbörsendiebstähle beim Aldi-Markt +++

Am Samstag zwischen 9 und 10 Uhr kam es in der Soltauer Straße in Buchholz wiederholt zu Diebstählen von Geldbörsen. Hier entwendeten unbekannte Täter die Geldbörsen aus den mitgeführten Taschen der älteren Einkäuferinnen. Als die Geschädigten jeweils den Diebstahl bemerkten, waren die Täter bereits aus dem Markt verschwunden.

+++ Winsen - Trunkenheitsfahrten +++

In der Freitagnacht kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Winsen einen 39-jährigen Steller, welcher mit seinem Fahrrad am Hoopter Elbdeich in Hoopte unterwegs war. Während des Gespräches stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,95 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und anschließend musste er zu Fuß nach Hause gehen. Zusätzlich erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt.

In der Samstagnacht fiel ein 58-jähriger Tesper auf, welcher von der Polizei Winsen kontrolliert wurde, als er mit seinem PKW durch sein Heimatdorf fuhr. Während der Kontrolle konnten auch hier die Beamten starken Alkoholgeruch feststellen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,46 Promille. Auch bei ihm musste eine Blutprobe entnommen, sowie ein Strafverfahren eingeleitet werden. Und auch er musste zu Fuß nach Hause gehen.

+++ Winsen - Schwerer Betriebsunfall mit Radlader +++

Am Samstag gegen 9 Uhr führte ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Uelzen mit einem Radlader gewerbliche Baumschnittarbeiten im Bereich des P+R-Parkplatzes am Bahnhof in Winsen/Luhe durch. Hierbei kippte der Radlader auf die Seite, wobei der 51-jährige aus dem Fahrzeug fiel und unter dem Radlader eingeklemmt wurde. Der Verletzte konnte durch die Feuerwehr befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in das UKE transportiert werden.

+++ Neu Wulmstorf - Zeugen gesucht zu Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin +++

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz "Vosshusen" in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, wobei die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Pkw übersah beim Ausparken aus einer Parklücke vor dem dortigen "Budnikowsky", eine Fußgängerin. Der Pkw stieß mit ihr zusammen, so dass diese zu Boden stürzte. Der Fahrer des Pkw erkundigte sich bei der Fußgängerin nach ihrem Befinden. Nachdem diese zunächst annahm, unverletzt zu sein, fand keine Unfallaufnahme statt. Später stellte die Fußgängerin jedoch fest, dass sie sich bei dem Sturz doch verletzt hatte. Die Polizei Neu Wulmstorf bittet nun den Fahrer des Pkw oder mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 040-33441990 bei der Polizeistation Neu Wulmstorf zu melden.

+++ Tötensen - Trunkenheitsfahrt +++

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 53-jährige Fahrzeugführerin in Tötensen durch Beamte der Polizei Seevetal kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,95 Promille. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell