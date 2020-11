Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schmuck aus Wohnung gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Kupferkabel aus Rohbau gestohlen ++ Buchholz - Auffahrunfall ++ Neu Wulmstorf/Elstorf - Beleuchtungskontrollen

Neu WulmstorfNeu Wulmstorf (ots)

Schmuck aus Wohnung gestohlen

In der Zeit zwischen Donnerstag (12.11.2020) und Montag (16.11.2020) sind Diebe im Elsterring in eine Hochparterrewohnung eingestiegen. Die Täter kletterten zunächst auf den Balkon und hebelten anschließend die Balkontür auf. Sie durchsuchten mehrere Räume der Wohnung und erbeuteten dabei Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Neu Wulmstorf - Kupferkabel aus Rohbau gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag (14.11.2020), 17:00 Uhr und Montag (16.11.2020), 7:00 Uhr haben Unbekannte mehrere Meter Kupferkabel aus einem Rohbau gestohlen. Die Diebe zerschnitten dazu die bereits installierten Kabel und entwendeten die Teilstücke. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Buchholz - Auffahrunfall

Auf dem Sprötzer Weg kam es am Montag (16.11.2020), gegen 13:50 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 35-jährige Frau, die mit ihrem Renault stadteinwärts unterwegs war, musste ihren Wagen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine dahinter fahrende 27-jährige Frau bemerkte dies zu spät. Sie fuhr mit ihrem VW auf den stehenden Wagen der 35-Jährigen auf. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2000 EUR.

Neu Wulmstorf/Elstorf - Beleuchtungskontrollen

Am Montag, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal schwerpunktmäßig die Beleuchtungseinrichtungen an Kraftfahrzeugen. An dem Kontrollpunkt an der Lindenstraße wurden insgesamt 41 Fahrzeuge eingehend kontrolliert. In 14 Fällen stellten die Beamtinnen und Beamten Mängel an der Beleuchtungseinrichtung fest. Gegen einen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Er musste seinen Wagen stehen lassen.

