POL-WL: Nach Feuer in Mehrfamilienhaus am 11.11.2020 - Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am 11.11.2020 (s.a. PM vom 12.11.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4760461), bei dem ein Mann ums Leben kam, hat die Polizei mittlerweile deutliche Hinweise auf die Brandursache gewinnen können. Gemeinsam mit einem Sachverständigen des Landeskriminalamtes Niedersachsen und unter Einsatz eines Brandmittelspürhundes wurde die betroffene Wohnung untersucht. Dabei fanden die Beamten Reste von Brandbeschleunigern an verschiedenen Stellen der Wohnung. Außerdem entdeckten sie zahlreiche abgebrannte Feuerwerkskörper. Parallel fanden mehrere Vernehmungen von Zeugen aus dem Umfeld des Verstorbenen statt.

Die Polizei geht nach wie vor davon aus, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 62-jährigen Wohnungsmieter handelt. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass der Mann das Feuer in seiner Wohnung vorsätzlich und in suizidaler Absicht legte. Die Entscheidung über eine Obduktion zur endgültigen Identifizierung trifft nun die zuständige Staatsanwaltschaft in Stade.

