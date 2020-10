POL-WL: Fenster aufgehebelt-Wohnhaus durchsucht ++ Salzhausen - Ohne Papiere und Kennzeichen mit dem Roller geflüchtet ++ Winsen - Alkoholisierter Radfahrer verursacht Kettenreaktion

Polizeiinspektion Harburg

Fenster aufgehebelt- Wohnhaus durchsucht

Am Mittwoch, 21.10.20, in der Zeit zwischen 8:00 und 15:00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter in der Straße Trift ein seitwärts am Wohnhaus gelegendes Küchenfenster auf. Nachdem die Täter im Wohnhaus offensichtlich nach Wertgegenständen gesucht hatten flüchteten sie mit Schmuck und einem Mobiltelefon. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Salzhausen - Ohne Papiere und Kennzeichen mit dem Roller geflüchtet

Zivile Polizeibeamte wollten am Mittwochabend gegen 19:10 Uhr in Salzhausen, Eyendorfer Straße, zwei Motorrollerfahrer kontrollieren. Nachdem die Beamten das Anhaltesignal gegeben hatten versuchten beide Rollerfahrer zu flüchten. Ein Rollerfahrer konnte nach kurzer Verfolgung im Bereich Ziegelweg gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Rollerfahrer nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem hatte er ein Versicherungskennzeichen an dem Roller angebracht, welches aus dem Jahr 2014 stammt. Der Rollerfahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes verantworten. Der anderer Rollerfahrer konnte nicht mehr angetroffen werden.

Winsen - Alkoholisierter Radfahrer verursacht Kettenreaktion

Am Mittwoch (21.10.2020) gegen 18:40 Uhr, mißachtete ein 47jähriger Radfahrer in der Scharmbecker Dorfstraße die Vorfahrt eines auf der Straße fahrenden Pkw. Trotz Gefahrenbremsung konnte die 61jährige Pkw-Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrrad auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammenstieß. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da der Radfahrer, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde, deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

