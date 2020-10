Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Münzautomaten aufgebrochen ++ Rosengarten - Sportbögen samt Pfeilen aus Schuppen entwendet ++ Seevetal - Randalierer beschädigen Verkehrszeichen

Salzhausen (ots)

Münzautomaten aufgebrochen

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01 Uhr, hat ein bisher unbekannter Mann die Münzauffangbhälter des SB- Staubsaugers sowie des SB- Hochdruckreinigers an einer Tankstelle in der Lüneburger Straße in Salzhausen mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Danach entwendete er die darin befindlichen Münzen. Der Täter was dunkel gekleidet mit hellen Turnschuhen. Zeugen, denen zur Tatzeit eine verdächtige Person aufgefallen ist, können sich bei der Polizeistation Salzhausen, Tel.-Nr.: 04172-900580 melden.

Rosengarten - Sportbögen samt Pfeilen aus Schuppen entwendet

In der Zeit von Mittwoch, 14.10., bis Sonntag, 18.10.2020, haben bisher unbekannte Täter einen zur Lagerung genutzten Container im Bereich eines Sportplatzes in der Buchholzer Straße aufgebrochen. Aus dem Container heraus entwendeten die Täter insgesamt 6 Sportbögen sowie etwa 60 dazu gehörende Pfeile.

Seevetal - Randalierer beschädigen Verkehrszeichen

Am Sonntag stellten Polizeibeamte des Polizeikommissariates Seevetal fest, dass bisher unbekannte Randalierer an der Kreuzung Winsener Landstraße Ecke Im Alten Dorf die dortige Lichtzeichenanlage beschädigt haben. Außerdem wurdem im näheren Umkreis zwei Verkehrszeichen von ihren Halterungen gerissen und in das dortige Gebüsch geworfen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

