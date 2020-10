Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Zeugenaufruf vom 13.10.2020 - Alle Beteiligten identifiziert

Buchholz (ots)

Mit der Pressemeldung vom 13.10.2020 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4732649) hatte die Polizei nach Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, begangen am Sonntagmorgen, gesucht.

Nach der Veröffentlichung hat sich einer der Beteiligten noch am Dienstagabend bei der Polizei gemeldet. Mittlerweile stehen die Personalien aller drei Personen fest. Es handelt such um drei junge Männer im Alter 16, 18 und 22 Jahren. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an.

