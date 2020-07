Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tasche aus Pkw gestohlen ++ Garlstorf - Polizei sucht unfallbeteiligten Rennradfahrer

Winsen (ots)

Tasche aus Pkw gestohlen

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 14:10 Uhr, haben Unbekannte einen VW Transporter, der am Roydorfer Weg auf einem Schotterparkplatz nahe des Krankenhauses stand, aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe bei dem Fahrzeug ein. Anschließend entwendeten sie eine Tasche mitsamt einer Geldbörse und einem Mobiltelefon. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 EUR geschätzt.

Garlstorf - Polizei sucht unfallbeteiligten Rennradfahrer

Am 14.7.2020, gegen 7:00 Uhr, kam es auf der Ahrwaldstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 69-jährigen Fußgängerin und einem Rennradfahrer. Die Frau war mit ihrem Hund auf dem Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Ahrwaldstraße, etwa auf halber Strecke zwischen dem Hainholzweg und der Brücke über die A7, unterwegs, als ich von hinten ein Rennradfahrer näherte und die Frau im Vorbeifahren an der linken Schulter touchierte. Die 69-Jährige stürzte. Der Radfahrer hielt an, gab der Frau ihre Hundeleine wieder in die Hand und entschuldigte sich. Anschließend setzte er seine Fahrt fort.

Die Fußgängerin musste zunächst ihre Brille im Grünstreifen suchen, bevor sie nach Hause gehen konnte. Danach bemerkte sie, dass sie sich bei dem Sturz an der Hand verletzt hatte. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass drei Finger der linken Hand gebrochen waren.

Die Polizei Salzhausen sucht nun den Radfahrer als Unfallbeteiligten und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04172 986610.

Polizeiinspektion Harburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg