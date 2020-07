Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bleckede (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verunfallte ein 19 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Lüneburg in der Lüneburger Straße in Bleckede tödlich. Gegen Mitternacht bemerkte eine Polizeistreife den Mann auf dem unbeleuchteten Motorrad fahrend im Ort. Um ihn zu kontrollieren, folgten die Beamten dem Motorrad, das daraufhin beschleunigte und flüchtete. In der Lüneburger Straße kam der Fahrer in einer leichten Kurve von der nassen Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über die Yamaha und stürzte. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Die Polizisten begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die durch den hinzugerufenen Rettungsdienst übernommen wurden, jedoch erfolglos blieben. Ermittlungen ergaben, dass die Maschine nicht zugelassen war und der Mann keinen Führerschein hatte.

+++ Anm.: Die Ermittlungen und die Pressearbeit hat die Polizeiinspektion Harburg übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell