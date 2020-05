Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zwei Trunkenheitsfahrten mit einem Pkw ++ Obermarschacht - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung ++ Seevetal/Meckelfeld - Einbrecher gestört

Tostedt (ots)

Zwei Trunkenheitsfahrten mit einem Pkw

Am Dienstag (12.05.2020), gegen 20.05 Uhr, meldeten mehrere Zeugen einen Verkehrsunfall auf der B 75, in Höhe der Einmündung Todtglüsinger Straße. Demnach war der zunächst unbekannte Fahrer eines VW beim Rechtsabbiegen in die Todtglüsinger Straße ins Rutschen geraten und über die Verkehrsinsel gefahren. Dabei wurde ein Verkehrsschild überfahren. Anschließend rutschte der Pkw nach rechts über den Gehweg und prallte dort gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer setzte den Wagen zurück auf die Fahrbahn und flüchtete. Allerdings hatte der Pkw bei dem Unfall ein Kennzeichenschild verloren.

Als Beamte die Anschrift der 46-jährigen Fahrzeughalterin erreichten, trafen sie vor dem Haus auf einen 37-jährigen Mann. Dieser entgegnete den Beamten sogleich, dass er mit dem geliehenen Wagen einer Bekannten einen Unfall verursacht habe und den Pkw danach im Ort abgestellt habe. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Da er stark alkoholisiert war, musste er die Polizisten zur Entnahme eine Blutprobe begleiten.

Als die Beamten mit dem Mann auf dem Weg zur Blutprobenentnahme waren, bemerkten sie an einer Einmündung den am Unfall beteiligten Pkw. Sie stoppten den Wagen. Am Steuer saß die Fahrzeughalterin, die ihren Wagen nachhause holen wollte. Allerdings war sie ebenfalls stark alkoholisiert und ist nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Eine zweite Streifenwagenbesatzung brachte auch sie zur Blutentnahme.

Obermarschacht - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Bereits am 07.05.2020, gegen 11:20 Uhr, kam es in der Elbuferstraße, in Höhe der Einmündung zur Straße Am Zentrum, an dem dortigen Fußgängerüberweg zu einer Gefährdung zweier Fußgänger, die mit ihren Fahrrädern schiebender Weise den Zebrastreifen überqueren wollten. Die Mutter musste ihren bereits auf die Straße tretenden 6-jährigen Sohn zurückziehen, als der unbekannte Fahrer eines weißen Geländewagens mit schwarzer Stoßstange mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Fußgängerüberweg in Richtung der B 404 querte und dabei auch noch beschleunigte. Der Junge wurde demnach nur durch die schnelle Reaktion der Mutter nicht von dem Fahrzeug erfasst. Am Pkw sollen rote Kennzeichen, sogenannte Händlerkennzeichen, aus Kiel (KI-) angebracht gewesen sein. Zeugen, insbesondere diejenigen, die möglicherweise in zurückliegender Zeit einen entsprechenden Pkw veräußert oder angeboten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Marschacht unter der Telefonnummer 04176/948930 zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Einbrecher gestört

Am Dienstagabend, gegen 22.15 Uhr, wollte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Blöcken einsteigen. Der Täter warf einen Holzscheit in ein rückwärtiges Fenster und wollte anschließend durch das Loch hindurch den Fensterflügel entriegeln. Vom Lärm geweckt, schauten die Bewohner nach dem Rechten und entdeckten den Einbruchsversuch. Der Täter flüchtete unerkannt in die Dunkelheit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell