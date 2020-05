Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 08.-10.05.2020

Landkreis Harburg (ots)

+++ Buchholz - schwerer Verkehrsunfall

Bereits am Freitag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Hanomagstraße im Gewerbegebiet Trelder Berg. Der 67-jährige Fahrer verlor aufgrund seines sich plötzlich stark verschlechternden Gesundheitszustandes die Kontrolle über seinen Toyota RAV 4. Anschließend prallte er in drei am Fahrbahnrand parkende Autos. Der Unfallverursacher versuchte noch durch Gegenlenken Schlimmeres zu verhindern. Dies gelang ihm jedoch nicht und er stieß mit weiteren sieben Autos, teils schwer, zusammen. Der mit dem Rettungshubschrauber eingesetzte Notarzt und die weiteren vor Ort befindlichen Rettungsdienste versuchten Alles, um den Mann zu retten. Dieser erholte sich jedoch nicht mehr und verstarb einen Tag später im Krankenhaus Buchholz.

+++ Buchholz - Berauscht zum Diebstahl gefahren

Am Samstag kam es in einem Baumarkt zu einem Ladendiebstahl von Werkzeugen im Wert von ca. 150 Euro. Dabei wurden die beiden Täter von Mitarbeitern beobachtet. Nach Ansprache wurde die Polizei hinzugerufen. Bei der Überprüfung der Personen wurde zudem festgestellt, dass eine weitere Person am Auto gewartet hatte. Gegen die Personen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Bei dem Fahrer wurde eine Drogenbeeinflussung festgestellt, so dass bei diesem eine Blutprobe abgenommen und ein weiteres Strafverfahren wegen der Fahrt zum Baumarkt unter Drogeneinfluss eingeleitet wurde.

+++ Thieshope - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in Thieshope einen 48-jährigen Autofahrer aus Seevetal. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,26 Promille. Zudem konnte der aus Serbien stammende Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn und den als Beifahrer im Pkw befindlichen Fahrzeughalter wurden Strafverfahren eingeleitet.

+++ Winsen - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Samstagnachmittag befuhr ein 31-jähriger Fahrradfahrer gemeinsam mit seiner 33-jährigen Begleiterin den Fahrradweg entlang der Elbuferstraße in Richtung Laßrönne. Von der malerischen Landschaft abgelenkt stieß er gegen einen Leitpfosten und stürzte. Dabei zog er sich einen Armbruch zu und musste mit dem Krankenwagen in das Winsener Krankenhaus gebracht werden.

+++ Winsen - Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Die Polizei Winsen/Luhe bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Verkehrsunfalls auf dem Rewe-Parkplatz in der Schirwindter Straße am Samstag zwischen 11.20-11.25 Uhr. Die beiden Beteiligten schildern jeweils einen anderen Verlauf. Bei dem Auffahrunfall waren ein schwarzer VW Scirocco (WL-) und ein weißer Golf Kombi (WL-) beteiligt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen und hat beobachtet, wo die Fahrzeuge auf dem Parkplatz zuvor geparkt worden sind? Mitteilungen bitte an die Amtsnummer: 04171-7960

+++ Seevetal/Fleestedt - Verkehrsunfall aufgrund medizinischen Notfalls

Am Samstag, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Hittfelder Landstraße (L213) im Bereich der Anschlussstelle Seevetal-Fleestedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Hittfelder verlor aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einer Schutzplanke. Hierbei zog er sich weitere Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise kam es zu keinen weiteren Personenschäden, lediglich zu Verkehrsbehinderungen durch teilweise nötige Straßensperrungen.

+++ Seevetal/Maschen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Seevetal einen 22-jährigen Albaner aus Hamburg mit seinem Transporter. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser zwar im Besitz einer albanischen Fahrerlaubnis war, von dieser aber aufgrund seines Aufenthalts von mehr als 6 Monaten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, keinen Gebrauch mehr hätte machen dürfen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

+++ Seevetal/Meckelfeld - Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Drogen

Eine Seevetaler Streifenwagenbesatzung kontrollierte am Sonntag, gegen 01:45 Uhr, in Meckelfeld einen 23-jährigen Hamburger mit seinem Mini Cooper. Während der Kontrolle ergaben sich aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer. Da dieser weitere Vortests vehement ablehnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

