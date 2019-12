Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeugdiebe unterwegs ++ Garlstorf - Tageswohnungseinbruch ++ Wulfsen - Betrunken Widerstand geleistet

Neu Wulmstorf (ots)

Werkzeugdiebe unterwegs

In der Nacht zu Dienstag haben Diebe im Ortsteil Mienenbüttel einen Citroen Jumper aufgebrochen. Der Wagen stand auf einem Parkplatz an der Soltauer Straße. Die Täter öffneten die Tür zur Ladefläche und stahlen Werkzeuge und Maschinen. Die Tatzeit liegt zwischen 18.30 und 06.45 Uhr.

Im Ortsteil Rade brachen Diebe in derselben Nacht, in der Zeit zwischen 21.30 und 07.30 Uhr, zunächst in die Halle eines Handwerksbetriebes an der Straße Im Grund ein. Dort machten sie sich an einem Transporter zu schaffen und brachen auch diesen auf. Aus dem Fahrzeug und der Halle stahlen sie schließlich Werkzeuge und Maschinen. Auch ein vor der Halle abgestelltes Fahrzeug wurde aufgebrochen, daraus aber offenbar nichts entwendet.

Die Polizei geht aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe von einem Zusammenhang aus. Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Garlstorf - Tageswohnungseinbruch

An der Winsener Landstraße kam es am Dienstag zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 08.45 und 19.10 Uhr hatten Diebe eine Terrassentür aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Die Täter durchsuchten nahezu alle Räume. Ob sie dabei Beute machten, ist noch unklar.

Wulfsen - Betrunken Widerstand geleistet

Ein 53-jähriger Mann ist am Dienstagabend in Gewahrsam genommen worden. Der Mann war gegen 19.30 Uhr gemeldet worden, weil er vor einer Gaststätte gegen mehrere geparkte Autos getreten haben soll. Als die Beamten eintrafen, war der deutlich alkoholisierte Mann zunächst ruhig. Im Laufe der Befragung zur Sache begann er damit, sich über das Erscheinen der Polizei aufzuregen. Schäden an den Autos wurden nicht festgestellt, die Zeugen bestätigten jedoch die erste Meldung.

Dem 53-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, dem er nur widerwillig nachkam. Als der Mann dann torkelnd auf die Fahrbahn lief, wollten ihn die Beamten zum eigenen Schutz zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Dagegen wehrte er sich jedoch heftig. Mehrfach schlug er nach den Beamten, als diese ihn in den Streifenwagen setzen wollten. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray gelang es, den 53-Jährigen zu Boden zu bringen und zu fixieren. Ein Beamter verletzte sich dabei leicht.

Auf richterliche Anordnung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, bevor er in die Ausnüchterungszelle kam. Währenddessen beleidigte und bedrohte er die Beamten weiter. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

