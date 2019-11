Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfall mit 5 Fahrzeugen und 5 Verletzten +++ Marschacht - In Kindergarten eingebrochen +++ Egestorf - BMW ausgeschlachtet

Winsen (Luhe) (ots)

Unfall mit 5 Fahrzeugen und 5 Verletzten

Auf dem Autobahnzubringer von Winsen zur A 39 in Scharmbeck kam es am Dienstag-Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen. An der dortigen Baustellenampel hatten drei Pkw und ein Ford Transit bei Rot gehalten. Ein 29-Jähriger aus Hamburg bemerkte die Wartenden zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf den Ford Transit auf. Der Transit schob dann die vor ihm stehenden drei Pkw aufeinander. Bis auf den Insassen des vordersten Pkw wurden alle Insassen der Fahrzeuge verletzt, ein 18-jähriger Winsener schwer. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 46.000 EUR.

Marschacht - In Kindergarten eingebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in den Kindergarten Am Zentrum ein. Im Obergeschoss wurde ein Büro durchsucht und Bargeld gestohlen. Die Tatzeit dürfte zwischen 20:00 Uhr und 06:30 Uhr liegen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Marschacht unter 04176/7700.

Egestorf - BMW ausgeschlachtet

Am Dienstag wurde zwischen Mitternacht und 07:30 Uhr in einen BMW im Krähenberg eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und bauten dann diverse Fahrzeugteile aus. Über die Stoßstange, Spiegel und Lenkrad wurde auch allerhand Elektrik fachmännisch ausgebaut. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181/2850 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Meier

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15

Fax: 0 41 81 / 285 - 105

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell