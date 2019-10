Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seevetal - Polizei sucht Zeugen nach Tötung von Katzen ++ Winsen - Täter hebeln Terrassentür auf

Landkreis Harburg (ots)

Winsen - Täter hebeln Terrassentür auf

Unbekannte brachen am Mittwoch zwischen 7 und 21 Uhr in eine Wohnung im Friesenweg ein. Die Täter gelangten zunächst auf den Balkon der Wohnung im Obergeschoß. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Schaden an der Tür liegt bei etwa 200 Euro.

Seevetal - Polizei sucht Zeugen nach Tötung von Katzen

Ein Spaziergänger machte am Mittwoch gegen 13:00 Uhr eine grausame Entdeckung auf einem Parkplatz am Overdamm. In einem Gebüsch lagen 6 tote Katzenbabys. Der Zustand der Tiere lässt darauf schließen, dass sie nach der Geburt getötet und dann in dem Gebüsch entsorgt wurden. Die Polizei Seevetal sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Diese melden sich bitte unter der Nummer 04105-6200.

